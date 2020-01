Kein Stammtisch mehr im "Hofbräu"

Das neue Jahr bringt für den VdK-Ortsverband Stadtmitte eine Umstellung: Der Infonachmittag (Stammtisch) musste vom "Münchner Hofbräu" nach dessen Schließung in den "Goldenen Hirschen" in der Judengasse verlegt werden. So findet der Stammtisch also ab Dienstag, 7. Januar, an jedem ersten Dienstag um 15 Uhr im "Goldenen Hirschen" statt. Bei dieser Veranstaltung gibt es Infos zu den Veranstaltungen und Neues von der Arbeit des VdK. So zum Beispiel zu der Großdemo am 28. März in München unter dem Motto "Soziales Klima retten". Die Hauptrednerin wird die VdK-Präsidentin Verena Bentele sein. Zu den Stammtischen sind auch Gäste willkommen, teilt der VdK-Ortsverband mit. red