Kein Sirenenalarm am Donnerstag

Die Mitteilung der Regierung von Unterfranken bezüglich des Probealarms der Sirenenanlagen war mit "Warnung der Bevölkerung am Donnerstag, 18. April, 11 Uhr" überschrieben. Tatsache ist aber, dass der Probealarm bereits am Donnerstag, 11. April, stattgefunden hat. Am Donnerstag, 18. April, erfolgt also keine Warnung. sek