Kein Sieger im ersten Neudrossenfelder Test

Im ersten Testspiel des neuen Jahres trennte sich Nordost-Landesligist TSV Neudrossenfeld mit 2:2-Unentschieden vom FC Lichtenfels, Kontrahent aus der Nordwest-Staffel. TSV-TrainerMarkus Taschner musste auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten und hatte nur 13 Feldspieler zur Verfügung. TSV Neudrossenfeld -

FC Lichtenfels 2:2 (1:1)

Man merkte den Neudrossenfeldern zu Beginn an, dass sie in dieser Formation noch nicht zusammengespielt haben. Die Taschner-Truppe stand tief und war in erster Linie auf defensive Stabilität bedacht - was auch über weite Strecken des Spieles gelang. Aus dem Spiel heraus taten sich die Lichtenfelser schwer, um vor das Tor von Tobias Grüner zu kommen. Wenn es gefährlich wurde, dann nach Fehlern der Gastgeber.

Und so entstand auch das 1:0 für die Gäste. Nach einem Fehlpass von Tim Majczyna tauchte der Lichtenfelser Torjäger Lukasz Jankowiak frei vor TSV-Schlussmann Grüner auf und ließ diesem keine Chance. Der Ausgleich nach einer halben Stunde durch Lukas Schelenz war sehenswert. Er hob einen Freistoß aus 20 Metern gekonnt über die Mauer ins Tor.

Nach der Halbzeit waren die Hausherren die aktivere Mannschaft. Dem Geburtstagskind Daniel Gareis war es vorbehalten, sich selbst ein Geschenk zu machen. Aus 20 Metern fasste sich Gareis ein Herz und schlenzte das Leder in den Torwinkel. Als viele schon mit dem Schlusspfiff rechneten, leisteten sich die Neudrossenfelder einen Ballverlust im Zentrum und wurden ausgekontert. Wagner traf noch zum Ausgleich für die Lichtenfelser. red Schiedsricher: Andreas Dinger (TSV Bischofsgrün) / Zuschauer: 60 / Tore: 0:1 Jankowiak L. (17.); 1:1 Schelenz (33.); 2:1 Gareis (79.); 2:2 Wagner (90.)