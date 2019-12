Die Grünen hatten im Juli den Antrag in die Sitzung des Herzogenauracher Stadtrates eingebracht: "Die Stadt Herzogenaurach erklärt unsere Stadt zum Sicheren Hafen und schließt sich den Forderungen der Aktion Seebrücke an." Die Antragsteller waren optimistisch gestimmt, hatte doch zuvor der Herzogenauracher SPD-Mann Konrad Eitel genau diesen Antrag in den Kreistag eingebracht, wo es bei der Ablehnung hieß, dass diese Entscheidung nur auf gemeindlicher Ebene erfolgen könne.

Die Grüne Retta Müller-Schimmel hatte argumentiert: "Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Es geht über den Symbolcharakter hinaus, weil wir größer denken müssen." Nach langer kontroverser Diskussion wurde der Antrag mit dem Ergebnis 13 gegen 12 Stimmen abgelehnt. Herzogenaurach ist kein sicherer Hafen. mb