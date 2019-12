Kein Service am Donnerstag

Das Servicezentrum der Stadtwerke Bamberg im Rathaus am ZOB ist am Donnerstag, 19. Dezember, ab 12 Uhr aufgrund einer internen betrieblichen Veranstaltung geschlossen. Auch der telefonische Kundendialog ist an diesem Tag nur bis 12 Uhr besetzt, teilt die Stadt mit. Am Freitag, 20. Dezember, stehen die Mitarbeiter ihren Kunden wieder regulär von 8 bis 14 Uhr wie gewohnt für ihre Anliegen zur Verfügung. red