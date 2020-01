Kein Schnee am Tag des Schneemanns

Schneesichere Zeit - schneesicherer Ort! Was braucht man mehr, um mal wieder einen Schneemann zu bauen? Das war der Gedanke vom Umweltbildungsteam des Biosphärenreservates Rhön, um sich am 18. Januar am Schwarzen Moor mit einem Fa milien-Aktionsprogramm am weltweit ausgerufenen "Schneemann-Tag" zu beteiligen? Ein Spaß für die ganze Fa milie - so war der Gedanke, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schneemann auf Roter Liste

Allerdings, nicht so im Jahr 2020. Aufgrund zu warmer Witterungsbedingungen sind anscheinend auch Schneemänner auf die Rote Liste der aussterbenden Arten gelangt. Auch hier zeigt sich die fortschreitende Klimaerwärmung.

Wer den Klimawandel immer noch leugnen mag, der sei herzlich eingeladen, dennoch am 18. Januar ab 11 Uhr am Schwarzen Moor einen Schneemann zu bauen, der Schnee müsste allerdings selber mitgebracht werden. red