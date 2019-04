stefan fössel Na, sind Sie auch auf einen Aprilscherz reingefallen? Wobei das ja manchmal gar nicht so leicht zu erkennen ist. Wenn Sie zum Beispiel gestern das Gefühl hatten, Ihr Wecker klingle mitten in der Nacht, war das kein böser Streich eines gehässigen Zeitgenossen, sondern nur die Zeitumstellung.

Es gäbe vieles, was kein Aprilscherz ist, aber das Zeug dazu hätte. Wenn etwa die Liste der Dinge, für die sich in Bamberg kein Plätzchen (mehr) findet, immer länger wird, während die Bundespolizei ihr riesiges Gelände nur mit Shuttle-Bussen bewältigen kann. Wenn es mehr Kandidaten gibt, die ganz ausdrücklich nicht sagen, ob sie Oberbürgermeister bleiben oder werden wollen, als solche, die das schon offiziell wissen. Oder wenn in einer der schönsten deutschen Städte den einen stets zu viel und den anderen immer noch zu wenig los ist. Das alles ist kein Scherz. Den finden Sie auf .