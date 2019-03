Kein "Pulse of Europe" am Sonntag

Wegen zahlreicher Faschingsveranstaltungen in Forchheim und im Landkreis findet die Europa-Aktion "Pulse of Europe" ausnahmsweise erst am zweiten Sonntag des Monats statt, also am 10. März. Motto ist dann der Brexit. Die Kundgebung startet um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Forchheim und beginnt mit der Europa-Hymne. red