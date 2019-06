Kein offenes Feuer entzünden und Autos nicht auf trockenem Gras abstellen

Aufgrund der hohen Temperaturen hat die Waldbrandgefahr auch im Landkreis Kronach stark zugenommen.

Stufe 4

Aktuell liegt hier noch die Waldbrandgefahrenstufe 4 vor (= "hohe Gefahr" auf der 5-stufigen Skala). In den kommenden Tagen wird die Gefahr in den Wäldern auf dieser Stufe 4 bleiben und vermutlich im südlichen Landkreis sogar die höchste Stufe 5 erreichen, wie das Landratsamt Kronach in einer Pressemitteilung schreibt. Im nördlichen Landkreis kam es in den vergangenen Tagen bereits zu einigen Waldbränden.

Den Waldbesitzern wird dringend davon abgeraten, derzeit Rinde und die Gipfel von Hölzern mit Borkenkäferbefall zu verbrennen. Die Landwirte, die über Güllefässer verfügen, werden gebeten, diese in Absprache mit den örtlichen Feuerwehrkommandanten mit Wasser zu befüllen, damit sie bei Bedarf schnell für die Waldbrandbekämpfung eingesetzt werden können. Um die Waldbrandgefahr zu mindern, wird gebeten, im Wald besondere Vorsicht walten zu lassen und unbedingt nachfolgende Verhaltensmaßregeln zu beachten:

• Rauchentwicklungen im Wald oder Waldbrände sofort unter Notruf 112 melden.

• Entstehende Brände durch eigene Löschversuche an einer weiteren Ausbreitung hindern, soweit man sich hierdurch nicht selbst in Gefahr bringt.

• Ein striktes Rauchverbot gilt generell vom 1. März bis zum 31. Oktober in den Wäldern.

• Offenes Feuer darf im Wald oder in Waldnähe, also in einem Abstand von bis zu 100 Metern nicht entzündet werden.

• Im Wald keine Glasflaschen oder Glasscherben liegen lassen (Brennglaseffekt) und keine brennenden Zigaretten oder Zigarettenkippen wegwerfen.

• Auch beim Auto- oder Bahnfahren keine Zigarettenkippen aus dem Fenster werfen.

• Autos nicht auf trockenem Gras abstellen, da sich das Gras am heißen Katalysator leicht entzünden kann.

• Im Wald oder in Waldnähe so parken, dass Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht behindert werden.

• Waldwege für eventuell benötigte Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge unbedingt freihalten.

• Beim Grillen und bei Lagerfeuern ist immer - auch außerhalb des Waldes - höchste Vorsicht geboten. red