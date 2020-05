Kein neuer Todesfall

Am Sonntag gab es im Landkreis Bad Kissingen einen neuen bestätigten Coronafall. Dabei handelt es sich um eine weibliche Personen. Am Samstag gab es im Landkreis Bad Kissingen zwei neue bestätigte Coronafälle. Dabei handelt es sich um zwei männliche Personen. Am Freitag, 1. Mai, gab es keinen neuen Fall.

94 in Quarantäne

Aktuell liegen 83 bestätigte Coronafälle im Landkreis vor. 258 Coronafälle sind im Landkreis Bad Kissingen bisher insgesamt bestätigt worden. Als gesund aus der Quarantäne entlassen werden konnten bisher 157 Menschen. Insgesamt sind bisher 18 Todesfälle von positiv auf Covid 19 getesteten Menschen zu beklagen. 94 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Bewohner werden getestet

Im Seniorenhaus Euerdorf liegen von allen 37 Mitarbeitern (Pflegekräfte, und sonstige Kräfte) die Befunde vor. Alle 37 Befunde sind negativ. Alle weiteren 28 Bewohner (29 abzüglich des Infizierten) werden am Dienstag, 5. Mai, durch die Hausärzte getestet, teilt das Landratsamt Bad Kissingen am Sonntag in seiner Pressemitteilung mit. red