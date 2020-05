Kein neuer Corona-Fall

Am Mittwoch, 6. Mai, gab es im Landkreis Bad Kissingen keinen neuen bestätigten Coronafall. Aktuell liegen 70 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis vor. 258 Coronafälle sind im Landkreis Bad Kissingen bisher insgesamt bestätigt worden. Als gesund aus der Quarantäne entlassen werden konnten bisher 169 Menschen, 19 Personen sind verstorben. 77 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Bei den betroffenen Einrichtungen ist keine Veränderung zu vermelden, heißt es in der Meldung weiter. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus.

Am Dienstag hat die bayerische Staatsregierung umfangreiche Neuerungen bekannt gegeben, die zum Teil bereits seit Mittwoch gelten. Beispielsweise ist es nun wieder erlaubt, die eigene Wohnung auch ohne triftigen Grund zu verlassen. Dennoch haben Kontrollen zur Einhaltung der "Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung" nach wie vor hohe Priorität, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken. Am Dienstag und damit am letzten Tag der vorläufigen Ausgangsbeschränkungen wurden nur vereinzelt Verstöße festgestellt. Die Gesamtzahl der Anzeigen belief sich im Bereich Main-Rhön auf rund 15 Fälle.

Weitere Kontrollen

Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an, im Fokus stehen unter anderem die Veranstaltungs- und Ansammlungsverbote und die allgemeinen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum. red/pol