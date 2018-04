Kein Nachfolger in Sicht

Bereits im Februar dieses Jahres hat Christian Radina (CSU) aus Großwenkheim seinen Rücktritt als Stadtrat erklärt, und noch immer ist kein Nachfolger gefunden worden. Nachdem der Brünner Ortssprecher Burkard Mohr und Peter Bötsch aus Münnerstadt als direkte Listennachfolger erklärt hatten, dass sie nicht antreten werden, hatte die Stadtverwaltung die Ortssprecherin aus Wermerichshausen, Ulla Müller, gebeten, zu erklären, inwieweit sie bereit wäre, als nun direkte Nachfolgerin der Bewerberliste "CSU" das freigewordene Stadtratsmandat anzutreten. Damit sollte sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigen. Aber auch Ulla Müller hatte zuvor abgesagt.

Leo Pfennig (fraktionslos) wollte nun wissen, wer die weiteren Listennachfolger sind. Andrea Ziska, Gerd Zeitler, Christian Beck, Thomas Klemm, Inge Bulheller, Oliver Schauber und Alexander Kessler, hieß es. Nun werden diese gefragt, ob sie das Amt des Stadtrates antreten wollen. Für den Fall, dass alle ablehnen, würde sich die Zahl der Stadträte auf 19 reduzieren, einschließlich des Bürgermeisters wären es dann 20 Stimmberechtigte. Dies würde bis zum Ende der Wahlperiode am 30. April 2020 gelten. Der geschäftsleitende Beamte, Stefan Bierdimpfl, kündigte an, dass die Verwaltung nun prüfen werde, ob sich in diesem Falle eine Änderung in den Ausschüssen ergibt. Das Ergebnis soll bei der Stadtratssitzung am 23. April vorgestellt werden.