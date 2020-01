Kein Monat ohne Einsatz der Feuerwehr

Als überaus rührige Truppe präsentierte sich die Freiwillige Feuerwehr Neuensee bei ihrer Jahresversammlung. Das galt sowohl für die aktive Wehr als auch für die Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Kein Monat verging, an dem nicht auch die Wehr aus Neuensee ehrenamtlich im Einsatz war. Bei sieben Brandeinsätzen und vier technischen Hilfeleistungen war man ganz besonders gefordert. Zwei Rekorde wurden dabei aufgestellt. Ein Einsatz in Unterneuses erforderte mit 18 Kilometern die längste Anfahrt, und erstmals war man auch im benachbarten Landkreis Coburg im Einsatz.

Die Brandeinsätze betrafen harmlosere Vorfälle wie Brandgeruch in der Michelauer Containerschule, aber auch einen Scheunenbrand, den Brand in einem Keller in Schwürbitz, in einer Trafostation oder einen Feldbrand. Technische Hilfe wurde bei einer Wohnungsöffnung, einem Verkehrsunfall oder bei der Beseitigung eines Astes, der auf die Straße zu stürzen drohte, geleistet. Hinzu kamen zahlreiche Übungseinheiten. Durch zahlreiche Schulungen galt es, die Sicherheit bei Einsätzen mit der Motorsäge oder unter Anwendung von Erste-Hilfe-Maßnahmen zu erhöhen. Auch der Kontakt mit benachbarten Wehren wurde gepflegt, etwa bei der Fackelwanderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises, beim Florianstag in Lettenreuth, dem Feuerwehrfest in Modschiedel oder Dienstversammlung der Kommandanten in Schwürbitz.

Dass sich die Neuenseer Feuerwehr bei zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen engagiert ist hinlänglich bekannt. Dazu gehören unter anderem Flurprozession und Flurumgang, das Johannisfeuer, das Dorffest und der Volkstrauertag.

Aktuell zählt die Freiwillige Feuerwehr Neuensee 125 Mitglieder, davon sechs in der Kinderfeuerwehr und zehn in der Jugendfeuerwehr. Ein ehrendes Gedenken galt dem verstorbenen Ehrenmitglied Georg Fiedler. Er gehörte dem Verein 61 Jahre an. 26 Jahre waren es bei Roland Zapf, an den ebenfalls erinnert wurde.

Für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Karl-Heinz Herbst und Andreas Scheumann mit der Nadel und Plakette in Silber sowie einem Gutschein geehrt. Mit einem Verzehrgutschein verabschiedete die Neuenseer Wehr Bürgermeister Helmut Fischer, für den es die letzte offizielle Jahresversammlung bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuensee war.

"Es macht großen Spaß, mit euch zu üben": Mit diesen Worten wandte sich die Jugendwartin Miriam Winterbauer den Nachwuchs zu. Obwohl im zurückliegenden Jahr weniger Übungen zum Jugendleistungsmarsch abgehalten wurden, zeigten die Jugendlichen herausragende Leistungen. Die Teilnehmer am Wissenstest Stufe 2, also Gold, waren Elena Hofmann und Sophie Rühr. Die Teilnehmer von Stufe 4, Gold mit Urkunde, waren Anna Hofmann, Adrian Krappmann, Larissa Leicht, Maria Schmidt und Hannah Rühr. Alle legten den Wissenstest mit Erfolg ab.

Genau wie letztes Jahr haben Anna Hofmann, Maria Schmidt. Hannah Rühr und Larissa Leicht als beste Mannschaft im Gemeindegebiet den Wanderpokal der Gemeinde Michelau gewonnen.

Insgesamt trafen sich die Jugendlichen im Berichtsjahr 41 Mal. Hierzu zählten praktische und theoretische Übungen, Sitzungen und Arbeitseinsätze auch auf Landkreisebene. kag