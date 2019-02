Kein Kinderfasching im Froschgrund

Der traditionell am Faschingsdienstag der SpVgg Froschgrund-Mittelberg durchgeführte Kinderfasching am 5. März muss heuer aus organisatorischen Gründen entfallen. Am Samstag, 16. März, findet im Sportheim ein Spintessen statt. Die Liste zum Anmelden liegt im Sportheim aus. Es wird um Reservierung gebeten. Die Nordic-Walking Gruppe läuft immer samstags und trifft sich in der Winterzeit um 15 Uhr (ab Beginn der Sommerzeit um 16 Uhr) am Sportheim zur wöchentlichen Laufrunde. Es ergeht eine Einladung an alle Mitglieder und interessierte Läufer. Der in den letzten Jahren im August durchgeführte Froschgrundlauf findet in diesem Jahr nicht statt. red