Kein Jugendlicher soll am Ende ohne Ausbildung dastehen

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, das Jobcenter Kronach sowie das Kreisjugendamt Kronach ziehen beim Start von jungen Menschen ins Berufsleben schon lange gemeinsam an einem Strang. Im Februar 2016 wurde erstmalig eine Kooperationsvereinbarung in Kronach abgeschlossen. Um vor allem unterstützungsbedürftige Jugendliche auf ihrem Weg ins Berufsleben zu fördern, werden die Dienstleistungsangebote jedes Partners nun noch besser vernetzt.

Die Vertreter der Arbeitsagentur, des Jobcenters Kronach sowie des Kreisjugendamtes für Kronach beschlossen eine neue Kooperationsvereinbarung. Sie sehen vor allem in den Jugendlichen der Klasse "Jugendliche ohne Ausbildung" (JoA) an der Berufsschule in Kronach eine Gruppe mit besonderem Unterstützungsbedarf.

Jugendliche ohne Ausbildung besuchen in der Regel ein komplettes Schuljahr in JoA-Klassen einen Tag pro Woche die Berufsschule und erfüllen so ihre Schulpflicht. Das führt dazu, dass manche Schüler nur unzureichend der Schulpflicht nachkommen und eine effektive Wissensvermittlung eine große Herausforderung ist.

Die Lorenz-Kaim-Berufsschule Kronach hat als erster und bisher einziger Standort in Bayern das Modell der JoA-Klassen optimiert und weiterentwickelt. Die Schüler besuchen die Berufsschule an fünf Tagen in der Woche. Sie haben dadurch die Schulpflicht bereits nach einem halben Jahr erfüllt. Die Agentur für Arbeit Kronach bietet den Schülern im zweiten Halbjahr die Teilnahme an einer Berufsvorbereitenden Bil-dungsmaßnahme nahtlos an, um sie bestmöglich auf dem Weg in eine Ausbildung zu unterstützen. Die Partner haben darüber hinaus gemeinsam mit der Berufsschule einen präventiven Ansatz bei Schulverweigerern abgestimmt, damit kein Jugend-licher verloren geht.

Brigitte Glos, die Leiterin der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, dazu: "Wir haben schon seit einigen Jahren einen Bewerbermarkt für Ausbildungssuchende: Rechnerisch gibt es für jeden Jugendlichen fast zwei Ausbildungsstellen. Dennoch profitiert nicht jeder von dieser günstigen Entwicklung. Daher ist es unsere gemeinsame Verantwortung, uns um jeden einzelnen Jugendlichen zu kümmern."

Landrat Klaus Löffler, der sich sehr für Jugendliche einsetzt, unterzeichnete ebenfalls die Vereinbarung. Sein Stellvertreter Gerhard Wunder, sieht in dieser Vereinbarung ein Zeichen für die bestens koordinierte Zusammenarbeit der Region: " Mit der Vernetzung der lokalen Partner vor Ort können Informationen besser ausgetauscht und die Angebote abgestimmt und umgesetzt werden."

Stefan Löffler, der Geschäftsführer des Jobcenters Kronach, betont: "Mit der engen Verzahnung der einzelnen Einrichtungen wird das vorhandene Beratungsangebot gebündelt. Damit können die jungen Menschen auf ihrem Weg in das Berufsleben bedarfsgerecht begleitet werden und unter Berücksichtigung regionaler Erfordernisse Unterstützung erfahren." red