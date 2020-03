Kein Gurt: Frau schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung der Bundesstraßen 289 und 303. Gegen 13.45 Uhr wollte eine 28-Jährige mit ihrem Mercedes von der B 289 nach links in Richtung Marktleugast abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Hyundai eines 48-Jährigen Arzbergers, der mit zwei Mitfahrern in Richtung Kulmbach unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Die junge Autofahrerin blieb unverletzt und kam mit einem Schock davon. Dagegen erlitt eine 72-jährige Beifahrerin im Hyundai schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Kulmbach transportiert werden. Wie die Polizei Stadtsteinach ermitteln konnte, hatte die Frau keinen Sicherheitsgurt angelegt.

Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Autos teilweise komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15 000 Euro. pol