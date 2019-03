Kein Gespür für Anliegen der Bürger

Zur Diskussion um die geplante Rindermastanlage bei Kairlindach ging folgende Lesermeinung ein: Ich gebe zu, dass ich mich noch nicht lange aktiv politisch engagiere. Aber der Zustand der Natur, die Tatsache, dass unnötigerweise immer mehr Flächen "verbraucht" werden für Wohn-, Gewerbe- und Verkehrsflächen und die Erkenntnis, dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören, macht mir schon länger Sorgen. Deshalb war ich auch sofort dabei, als es darum ging, ein Bürgerbegehren gegen die geplante Massentierhaltung bei Kairlindach auf die Beine zu stellen.

Dies zusammen mit fünf anderen Weisendorfer Bürgern aus den unterschiedlichen Ortsteilen des Dorfes, die alle ihren triftigen Grund haben, warum sie diese Riesenställe nicht da haben wollen. Als Zuhörer nahm ich an der Gemeinderatssitzung am 11. März teil, und was ich dort erlebte, ist ernüchternd: ein Bürgermeister, der sich in der Rolle des "großen Grünenfressers" gefällt, und das im Jahr 2019! Ein Antrag der Grünen wird aus ideologischer Verbohrtheit von der Mehrheit in Bausch und Bogen abgelehnt, obwohl das Ansinnen mehr als legitim und wichtig ist, nämlich mehr für den Artenschutz auf dem Gemeindegebiet zu tun.

Aber nicht nur das: Bei der Mitgliederversammlung seiner Wählergruppe verteilt Heinrich Süß Rundumschläge: "Die Grünen" hätten über eine Bürgerinitiative ein Bürgerbegehren eingereicht.... Da bleibt mir doch die Spucke weg! Da betreibt einer nicht nur munter Grünen-Bashing, sondern unterstellt den sechs Antragstellern des Bürgerbegehrens und über 700 Unterzeichnern, dass sie nicht selber denken und willentlich handeln können. Das ist schon dreist! Bürgermeister Süß lässt jedes Gespür für die Anliegen der Bürger schmerzlich vermissen. Meine Stimme bekommt soviel Selbstherrlichkeit nicht! Dieter Schiefer

