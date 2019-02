Kein Garten ist wie der andere

Brigitte Krause "Ich hab' das ganze Jahr über 'was zu essen." Dora Hümpfner hegt und pflegt in Hainert ihren Bauerngarten. Er ist nach guter Manier gestaltet und begeistert ihre Nachbarin Sabine Pecoraro-Schneider immer wieder aufs Neue. Oder der Garten des Künstlers Gerd Kanz. Der Besitzer des alten Brauhauses in Untermerzbach malt nicht nur und gestaltet Skulpturen, er ist auch ein begeisterter Gartenmarkt-Besucher und freut sich Jahr für Jahr beispielsweise an seiner Taglilien-Sammlung. Einen Schritt über den Tellerrand getan, steht man bei Familie Lutz in einem Garten, in dem sich 60 Schneeglöckchen-Arten und viele Helleborus niedergelassen haben. Die Besitzer vieler Gärten im Landkreis Haßberge und auch in benachbarten Orten trafen sich in Zeil zu einem ersten "Netzwerktreffen" für die Gartenparadiese Haßberge, die die Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege im Kreis angestoßen hat.

Tatkräftige Hilfe fand Kreisfachberater Guntram Ulsamer in Sabine Pecoraro-Schneider und ihrem Gatten Reinhard, die sich erst vor einigen Jahren im Knetzgauer Gemeindeteil Hainert niedergelassen haben. Ihr großes Talent: soziale Netzwerke und Internetauftritt. Sie selbst haben einen eigenen Internet-Blog und boten an, mit Gartenbesitzern aus dem Landkreis den Blog "Gartenparadiese Haßberge" aufzubauen und zu betreuen.

Den Hintergrund für das alles schilderte Ulsamer bei dem Treffen in der Brauereigaststätte Göller: Die Kreisfachberatung ist Anlaufstelle für die Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis, möchte aber auch gerne Gartenbesitzer ansprechen und einbinden, die nicht in einem Verein engagiert sind.

Ulsamers große Sorge gilt der schwindenden Gartenkultur auch auf dem flachen Land. Wo noch vor 20 Jahren Bauerngärten Farbenpracht und Schönheit verströmten und überdies einer intakten Insektenwelt eine Heimat boten, gibt es gerade auch in Neubaugebieten mehr und mehr den Trend zum monotonen Steingarten. Der für die Natur wenig bringt. Aber eigentlich auch der Seele des Gartenbesitzers, wie bei den Gesprächen in der Runde deutlich wurde.

"Natur im Garten" ist seit zwei Jahren bei kreisweiten Wettbewerben daher das Motto, und hier haben sich bisher insgesamt 45 Gartenbesitzer gemeldet. Ein Teil davon ist einverstanden, bei dem Blog mit Name und Adress-Kontakt mitzumachen. Einfach um anderen interessierten Gartenfreunden den Zugang zum eigenen Garten zu gewähren (nach Absprache natürlich), aber auch um sich selber gerne bei anderen umzusehen. Garten, das machte der gesellige Abend auch klar, ist nämlich nicht nur Ordnung und Sauberkeit, sondern eben auch Natur und Unkraut - oder besser Wildkraut.

Ein großer Teil des Abends galt den Erläuterungen des Ehepaars Pecoraro-Schneider, das viele Gartenbesitzer persönlich besucht hat und das die technischen Hintergründe für den Internetauftritt und die Notwendigkeit der Verlinkung mit den sozialen Medien erläuterte. Sonst würde der Blog schlicht im Nirwana des Internets verschwinden. Facebook und Co. bringen die Besucher auf die Seiten, und hier gibt es viele interessierte Gartenfreunde auch von außerhalb.

Fachberater Guntram Ulsamer stellte das Spektrum der Kreisfachberatung vor und stieß dabei auf großes Interesse. Mancher Prospekt wurde gerne mitgenommen.

Kreativ und facettenreich

Am Ende war auch durch eine spannende Vorstellungsrunde deutlich geworden, dass die Gartler im Landkreis Haßberge eine höchst heterogene, kreative, facettenreiche und interessante Gruppe sind. Aufgeschlossen für Gespräche über ihr Lieblingsthema: den Garten.