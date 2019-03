Kein Fußball, dafür boomt der Bogenschießsport beim SV Bischwind

Die Vorsitzende des SV Bischwind a. R., Yvonne Leidner, ist bei der Jahresversammlung am Sonntag in ihrem Amt bestätigt worden. Die anwesenden 27 Mitglieder bestätigten auch Markus Schineller als Zweiten Vorsitzenden und Nicole Schineller als Kassiererin. Neu im Vorstand ist Roland Hetzel als Schriftführer.

Der Wahlausschuss mit Albert Schmitt und Bernd Dietz hatte im Vereinsheim leichte Arbeit: Die meisten Abstimmungen gingen per Akklamation durch, und weil es meistens nur einen Kandidaten gab - nur beim Schriftführer musste schriftlich gewählt werden, weil zwei Kandidaten antraten - war die Wahl in einer Viertelstunde unter Dach und Fach.

Sonderlob für Albert Schmitt

"Das zeugt von einem guten Vereinsleben, wenn die Wahl so zügig über die Bühne geht", kommentierte Ehrenvorsitzender Albert Schmitt. Ihn lobte Vorsitzende Yvonne Leidner besonders, denn durch Schmitts Initiative gebe es in Bischwind seit knapp zwei Jahren den Bogenschießsport. Über 40 Sportschützen seien bereits im Verein eingetragen, sagte Leidner. Allein im vergangenen Jahr habe es 16 Beitritte gegeben. Leidner: "Wenn der Abi nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob das so geworden wäre." 145 Mitglieder zähle der Verein im Moment.

In den Vorstand sind als Beisitzer Waldemar Ebert, Roland Kaffer, Jürgen Weber und Alexander Wittig gewählt worden. Spielleiter der Bogenschützen ist Gerald Leidner, sein Stellvertreter Georg Heusinger. Leiterin der Gymnastikgruppe bleibt Martha Schreiner. Die Kasse prüfen Angelika Schmitt und Helene Stöhr. alc