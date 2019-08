Kein Führerschein, aber mit genug Restalkohol

Wegen Trunkenheit war sein Führerschein bereits weg, was einem 55-Jährigen aber nicht davon abhielt, sich mit entsprechend viel Alkohol im Blut am Sonntagmorgen wieder hinters Steuer zu setzen. Gegen 7 Uhr fiel ein Opel Corsa im Stadtgebiet Bad Brückenau einer Streife der Polizei Bad Brückenau auf. Sie winkte das Fahrzeug zur Kontrolle auf die Seite und nahm beim Fahrer eine Alkoholfahne wahr, schreibt die Polizeiinspektion Bad Brückenau. 0,82 Promille zeigte das Testgerät, erheblich mehr als der geltende Grenzwert von 0,5. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Dieser war ihm nach einer Trunkenheitsfahrt vor einigen Monaten entzogen worden. Ermittlungen richten sich auch gegen den Halter, der mit in der Verantwortung steht, dass sich niemand ohne gültige Fahrerlaubnis ans Steuer setzt. pol