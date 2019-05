Kein Führerschein, aber Drogen im Blut

Am Mittwochnachmittag wurde eine Pkw-Fahrerin im Bereich Steinbach am Wald einer Kontrolle unterzogen. Den Beamten war bekannt, dass diese keine Fahrerlaubnis besitzt. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der jungen Frau, fanden die Beamten Hinweise auf eine illegale Drogeneinnahme. Ein Test bestätigte den Verdacht, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es werden nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wurden Ermittlungen aufgenommen, da er zuließ, dass die junge Frau ohne Fahrerlaubnis fuhr. pol