Kein Führerschein, aber dafür Dopingmittel

Dopingmittel in nicht geringer Menge stellten Zivilfahnder der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagnachmittag sicher. Zudem konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Gegen 16 Uhr zog ein Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen das Interesse der Fahnder auf sich. Bei der anschließenden Kontrolle an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd der A 9 fanden die Beamten im Fahrzeug Dopingmittel. Der 26-jährige Pole muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Antidopinggesetz verantworten. Weitere Ermittlungen laufen in Sachen Führerschein.