Kein Fischerfest, aber gegrillter Fisch zum Abholen

Aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um die Corona-Pandemie fällt das geplante Fischerfest des Fischereivereins Höchstadt/Aisch vom 11. bis 14. Juni aus. Am Samstag, 13. Juni, gibt es aber ab 16 Uhr im Halbstundentakt an der Vereinshalle am Kieferndorfer Weg 75 a in Höchstadt Makrelen und Salzheringe zum Mitnehmen.

Makrelen kosten ab 8,50 Euro, Salzheringe 6,50 Euro, die Fische gibt es nur auf Vorbestellung (bis Dienstag, 9. Juni; Tel. 0151/17428276) Die Fischer bitten, die entsprechenden Hygienemaßnahmen beim Abholen einzuhalten. red