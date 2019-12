Kein Feuerwerk auf dem Veitsberg

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen ist verboten. Dies bedeutet, dass das Abbrennen von Feuerwerk auch in der Umgebung der St.-Veits-Kapelle auf dem Veitsberg nicht gestattet ist. Außerdem ist die Zufahrt zur Veitskapelle - im oberen Bereich - am Silvesterabend gesperrt. red