Von einer Krise des Ehrenamtes war am vergangenen Freitagabend im Pfarrsaal der Pfarrei St. Georg nichts zu spüren. Zur Ehrenamtskartei des Pfarramtes gehören über 300 Männer und Frauen unterschiedlichen Alters. Sie alle tragen zum Gesamteindruck eines Erscheinungsbildes der Pfarrgemeinde bei, betonte die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Karola dos Reis Goncalves, bei ihrer Ansprache. Dabei rühmte sie das familiäre Miteinander in der Pfarrei, in der mit einem "guten Kapitän eine gute Mannschaft gut zusammenarbeitet".

Goncalves blickte zurück auf das vergangene Jahr und die Herausforderungen der Kirchenrenovierung, der Wahlen von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung, auf viele kulturelle Aktivitäten der Pfarrei sowie auf die hohe Spendenbereitschaft für die Kirche und die sozialen Belange der Weltkirche. Dies alles sei nur möglich, "weil Gottesdienst und Gebet bei allen anderen Projekten den ersten Platz eingeräumt bekommen". Dies mache auch bewusst, wer die Zielrichtung vorgibt: der Maßstab eines Jesus von Nazareth.

Goncalves betonte weiter, dass ein fundamentales Missverständnis vorliege, wenn ein Ehrenamt wegen einer anderen Person, wegen eines Pfarrers oder aus einem Selbstverwirklichungstrip heraus getan wird. Es gehe gerade in der Kirche um viel mehr.

Im vorausgegangenen Gottesdienst hatte Dekan Kilian Kemmer an "eine große Versuchung der Gegenwart" erinnert, die sich mit den Fragen entlarve: Was nützt mir das, was bringt mir das? Kemmer: "Jedes Ehrenamt verdient Anerkennung und Respekt, doch kein Ehrenamt kalkuliert mit Belohnung oder Karriere." Gerade im Bereich der vielen kirchlichen Aufgaben wisse man um die Tugenden der Selbstlosigkeit, Opferbereitschaft und Hingabe aus freiwilliger Leidenschaft. Und genau dafür dankte der Dekan den vielen Helfern seiner Pfarrei, "die dafür Sorge tragen, dass die Kirche lebendig bleibt". red