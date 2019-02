"Kein Druck von hintenrum"

In einer Stellungnahme äußert sich Landtagsabgeordneter Rainer Ludwig (FW) zur Kritik, die ihn im Nachgang zur Berichterstattung über den "Shitstorm" am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium erreicht hat.

"Ich betone nochmals meine uneingeschränkte Zustimmung für die Rettung der Bienen und den Rückhalt für den Artenschutz", so Ludwig. Das Volksbegehren, das aktuell läuft, unterstütze er jedoch nicht, weil es über das Ziel hinausschieße. Denn: Artenschutz sei nämlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe - Umwelt- und Artenschutz gehe uns alle an.

Rettung der Bienen

Artenschutz und Rettung der Bienen sei nicht 1:1 gleichzusetzen mit dem Inhalt und den Folgen des Volksbegehrens. Auf den ersten Blick werde das Volksbegehren als Bienenrettungsaktion vermarktet; das Kleingedruckte lese niemand! "Wir wollen Artenschutz im Einklang mit der Landwirtschaft und nicht gegen die Bauern; d. h. Ökologie und Ökonomie im Einklang: Kooperation statt Konfrontation; Miteinander statt Gegeneinander!"

In Bezug auf den Beitrag betont der Abgeordnete, dass es seiner Kenntnis nach keinen "Shitstorm" in der Schule gegeben habe. Zwischen ihm und dem Chef des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums, Oberstudiendirektor Horst Pfadenhauer, habe es ein völlig sachliches, respektvolles und einvernehmliches Gespräch gegeben, das sich auf die "politische" Rolle des MGF bezogen habe - konstruktiv, offen, fair und auf Augenhöhe - ohne anzuklagen, anzugreifen oder zu spalten. "Unser Gespräch war vom konstruktiven Austausch geprägt - und nicht von massiver Kritik oder emotionalen Protesten", betont der Abgeordnete.

Es sei explizit darum gegangen, dass die Schule zur politischen Neutralität aufgerufen sei. Inhalt sei die Gesetzesgrundlage über die Neutralitätspflicht der Schulen gewesen.

Kein Anschwärzen

"Ich lege größten Wert auf die wahrheitsgetreue Feststellung, dass es von meiner Seite aus kein ,Anschwärzen' in Richtung Kultusministerium gab. Ich habe das Thema auch nicht ins Kultusministerium gebracht. Dort war der Sachverhalt längst bekannt, als ich nach München zur Plenarsitzung kam. Ich habe am Rande der Plenarsitzung lediglich mit Kultusminister Piazolo über den Vorgang in Kulmbach und insbesondere die ähnliche Aktion in Pegnitz verantwortungsbewusst gesprochen", unterstreicht Ludwig.

Kein Druck

"Einen ,Druck von hintenrum', wie das Elternbeiratsvorsitzender Bernd Rosemann kritisiert und öffentlich darstellt, hat es zumindest seitens der FW und meiner Person nicht gegeben. Das ist nicht mein Stil!"

Er habe höchste Achtung vor den umweltpolitischen Maßnahmen der Schule, die dafür auch mehrfache Auszeichnungen erhalten hat. Das vorbildliche, umweltfreundliche Engagement des MGF sei schon immer, auch seinerseits, als beispielhaft gewürdigt worden und verdiene das Prädikat "herausragend"! red