Kein Abschied, nur ein Umzug

Bei schon etwas frischeren Temperaturen trafen sich am Samstagnachmittag die schwimmfreudigen Höchstadter Senioren zum letzten Mal in diesem Jahr im Wellen-Freibad. Damit ging die Freibadsaison offiziell für dieses Jahr zu Ende.

Die Schwimmbegeisterten um Hans Krautblatter treffen sich nicht zu einer bestimmten Zeit. Jeder geht so ins Freibad, wie es Zeit und Laune zulassen. "So zwischen 11 und 12 Uhr treffen sich jedoch die meisten aus der Gruppe im Bad", so Krautblatter. So habe man gemeinsam Freude an der Bewegung, die im Alter besonders wichtig sei, am Badespaß und an der Konversation miteinander.

Jetzt geht's ins Hallenbad

Am liebsten schwimmen die Senioren bei um die 25 Grad. Bei über 30 Grad sei das Schwimmbecken so stark frequentiert, dass man kaum eine Schwimmbewegung zustandebringe, ohne jemanden anzurempeln. Insgesamt ist die Gruppe mit der diesjährigen Saison sehr zufrieden gewesen. Nun freuen sie sich schon auf den nächsten Sommer und nehmen erstmal mit dem Hallenbad vorlieb.

Sollten in den Tagen ab Montag die Außentemperaturen noch einmal wesentlich ansteigen, kann man noch einmal einen Freibadtag einplanen. Endgültig wird sich das Eingangstor zum Wellenbad am kommenden Sonntag schließen.

Zum Trost der Badefreudigen sei darauf hingewiesen, dass das Hallenschwimmbad am Samstag seine Badesaison schon eröffnet hat. Ein nahtloser Übergang ist also garantiert.