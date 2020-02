Rätselbusch?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 20. Februar 2020 ist BISCHBRUNN.

Bischbrunn ist eine Gemeinde und liegt in Unterfranken, im Landkreis Main-Spessart. Im Ort entspringt der Esselbach, der der Hafenlohr zufließt. Bischbrunn gliedert sich in zwei Ortsteile, auf die sich acht Siedlungen verteilen.



Highlights in Bischbrunn:

- Die Natur des Spessart: In der nähren Umgebung von Bischbrunn lässt sich "Natur pur" genießen. Interessante Ausflugsziele mit Wander- und Einkaufsmöglichkeiten sind nicht weit.

- Gründersage Bischbrunn: Die Mainzer Bischöfe, einst Besitzer des Spessarts, pflegten am höchsten Punkt von Bischbrunn, dem Geyerberg, die Jagd auf Rot- und Schwarzwild. Beim Abstieg vom Geyersberg machte sich ein allgemeinen Durstgefühl bemerkbar. Ein waldeskundiger Diener fand zwischen dem heutigen Torhaus Aurora und Strasslücke einen frisch sprudelnden Quell. Der Bischof kostete das Wasser und befahl hochbefriedigt, dass man die Quelle fortan den Bischofsbrunnen nenne. Unterhalb der Quelle schloss sich nach und nach eine Ansiedlung an, die den gleichen Namen, nur abgekürzt, Bischbrunn, führt.

Gewinner

34 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Bischbrunn richtig. Einige ließen sich auch durch unseren Hinweis irritieren und kamen auf kuriose Namen wie Biachbrinn und Bischbrinn. Die meisten Rätsler haben es mit dem Hinweis aber richtig verstanden.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Tanja Sterzer" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)