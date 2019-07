Kehrrätsel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 11. Juli 2019 ist BESSENBACH.

Bessenbach ist eine Gemeinde und liegt in Unterfranken, im Landkreis Aschaffenburg. Sie liegt südostlich der Stadt Aschaffenburg und an den Ausläufern des Spessart. Bessenbach hat eine sehr gute Verkehrsanbindung in umliegende Städte und liegt dennoch im Grünen. Trotz Fortschritt und Weiterentwicklung hat sich die Gemeinde den ländlichen Charme bewahrt.



Highlights in Lehrberg:

- Der Oberbessenbacher Kirchberg: Der Kirchberg ist der ganze Stolz der Gemeinde und beeindruckt mit seiner mächtigen Pfarrkirchen St. Stephanus, die sich darauf befindet. Direkt daneben ist die Ottilienkirche, die als eine der wenigen Kirchen im Spessart, ihr mittelalterliches Aussehen bis heute bewahrt hat. Die beiden Kirchen bilden ein schönes Ensemble auf dem Kirchberg und sind auf jeden Fall einen Besuch wert.

- Die astronomische Uhr: In Bessenbach befindet sich ein Gebäude, in dem Hugo Maiers astronomische Uhr ausgestellt ist. Dieses Uhrwerk ist eine technische und handwerkliche Meisterleistung in jeder Hinsicht und sollte bei einem Besuch in der Gemeinde auf jeden Fall nicht ausgelassen werden.

Gewinner

30 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Bessenbach richtig. Der ein oder andere war sich nicht sicher, ob es sich dieses mal vielleicht nicht um Kehrsbach bei Forchheim handelt.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Yv Onne" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)