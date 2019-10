Kehlbach und Mitwitz ausgezeichnet

Im Rahmen der Herbstversammlung des Gartenbaukreisverbandes Kronach ist in diesem Jahr außerdem die Auszeichnung des Kreisentscheids zum 27. Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" durch Landrat Klaus Löffler sowie durch Kreisfachberaterin Beate Singhartinger im Gasthaus Messelberger erfolgt. Zwei Ortschaften aus dem Landkreis Kronach nahmen teil, und zwar Kehlbach (Bewertungsgruppe A bis 600 Einwohner) sowie Mitwitz (Bewertungsgruppe B - 601 bis 3000 Einwohner). Beide erhielten Goldauszeichnungen.

Jeweils Kreissieger

Da die zwei Dörfer in unterschiedliche Bewertungsgruppen eingestuft wurden, standen die beiden Orte nicht in direkter Konkurrenz zueinander und sind jeweils Kreissieger in ihrer Gruppe. Dies soll aber die Leistungen der beiden Dörfer und ihrer Dorfgemeinschaften keineswegs schmälern, da beide Orte viel zu bieten haben, so der Landrat anerkennend. Als Preise wurden für die beiden Orte jeweils 500 Euro ausgelobt, unter der Voraussetzung, dass eine Teilnahme am Bezirksentscheid erfolgt. Beide Gemeinden haben ihre Teilnahme am Bezirksentscheid 2020 bereits zugesagt.

Seit dem Beginn im Jahre 1961 hat sich der bundesweite Wettbewerb an den Zeitgeist angepasst. Ursprünglich war er nur unter dem Namen "Unser Dorf soll schöner werden" bekannt. Mittlerweile haben sich die Bewertungskriterien verändert und weiterentwickelt. Der Bewertungsrahmen bezieht alle wesentlichen Gesichtspunkte eines Dorfes ein. So werden wirtschaftliche Initiativen, soziale und kulturelle Aktivitäten ebenso berücksichtigt wie die Baugestaltung, die Grüngestaltung sowie die naturnahe Ausstattung der Landschaft, die das Dorf umgibt, so Kreisfachberaterin Beate Singhartinger.

Landrat Klaus Löffler: "So ist seit Jahren zu beobachten, dass auf Bezirks- und Landesebene vor allem Dörfer mit abgeschlossener Dorferneuerung die Siegerorte stellen." Dadurch liege die Messlatte heute sehr hoch, was viele Dorfgemeinschaften von einer Teilnahme abschrecke. Um so höher sei die Bereitschaft von Kehlbach und Mitwitz zu bewerten, die sich zur Teilnahme am 27. Dorfwettbewerb entschlossen hätten.

An der Bewertungskommission waren beteiligt: Heinz Hausmann, Rosa Zehnter, Robert Wachter, Michael Kestel, Georg Schönmüller, Martin Burger, Walter Näher, Engelbert Singhartinger. Die Bewertung erfolgte am 25. Juli 2019. Organisation und Durchführung oblag Beate Singhartinger, Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Kronach.

Im Rahmen der umfangreichen Bewertung formulierten Kreisfachberatung und Fachjury für Kehlbach und Mitwitz hilfreiche Hinweise für die Weiterentwicklung. Die Jurymitglieder konnten zudem wichtige Anregungen im Hinblick auf den Bezirkswettbewerb geben.

So könne der Kreisentscheid als eine Generalprobe für den Bezirksentscheid 2020 angesehen werden. Kaum ein anderer Wettbewerb stärke so das "Wir-Gefühl" und vermittle Aufbruchstimmung, so der Landrat. Letztlich beruhe der Erfolg auf Freiwilligkeit und der Eigenleistung der Bürger.

Vor allem setze der Wettbewerb auf die Erhaltung und Entwicklung unserer Dörfer als Lebensraum für Wohnen, Arbeiten und Erholung. Den Kehlbachern und Mitwitzern wünschte der Landrat für 2020 ein erfolgreiches Abschneiden auf Bezirksebene. Gerd Fleischmann