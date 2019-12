Kegelzahl gibt Ausschlag

Zum Rückrundenauftakt gewannen die Zweitliga-Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg II beim TSV Motor Gispersleben mit 5:3. Da die Personaldecke sehr dünn war, stellte sich Melissa Stark nach ihrer Babypause zur Verfügung.

Barbara Pfuhlmann rückte in die Startpaarung und hatte von Anfang an einen schweren Stand. Ihre Gegnerin konnte ihr zum Mannschaftspunkt (MP) noch 43 Holz abnehmen. Auf der Nebenbahn rechtfertigte Startpartnerin Sandra Langner das Vertrauen des Coaches und glich aus. Nach ihrer letzten Kugel hatte sie ihrer Gegnerin 74 Holz abgenommen, und das Victoria-Startpaar übergab mit 31 "Guten" an das Mittelduo.

Verena Liers legte los wie die Feuerwehr und demontierte ihre Gegnerin. Als Tagesbeste lieferte sie zum MP noch 91 Holz Vorsprung dazu. Ihre Partnerin Patricia Roos fand nicht ins Spiel und musste den Bahnen Tribut zollen, konnte aber mit minus 29 Kegeln den Rückstand in Grenzen halten. Im Schlussduo lagen alle Hoffnungen bei Sandra Karl und Melissa Stark, um den Sieg zu sichern.

Sandra Karl stand gegen die Mannschaftsbeste der Gastgeberinnen auf verlorenem Posten. Parallel lieferten sich Pilz und Stark einen spannenden Fight. Nachdem beide Akteurinnen zwei Sätze gewannen, musste das Gesamtergebnis entscheiden. Hier hatte Stark die Nase vorne und holte den dritten MP. Durch das bessere Gesamtergebnis gingen die letzten zwei MP ebenfalls an das Victoria-Team. Im neuen Jahr steht vor dem Derby gegen Eggolsheim noch das Pokal-Viertelfinale an. Mit Regensburg oder Schrezheim wartet ein Hochkaräter auf das Victoria-Team. SKC TSV Motor Gispersleben - SKC Victoria Bamberg II 3:5

(11:13 Satzpunkte / 3161:3212 Kegel) Beckert - Pfuhlmann 3:1 (531:488) Wietfeld - Langner 0:4 (508:582) Weber - Liers 0:4 (496:587) Schinzel - Roos 3:1 (534:505) Pilz - Stark 2:2 (537:541) Matthaeus - Karl 3:1 (555:509)