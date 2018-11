Kebeya ist auf Rekordjagd

Nach ihrem Marathonrekordlauf in Kassel in 2:36 Stunden war die Saison für Brendah Kebeya von der LG Bamberg noch nicht beendet. Es sollten noch einige Starts folgen.

Das erste Rennen nach Kassel war der Halbmarathon im italienischen Trient. Bei sehr guten Bedingungen hatte es Kebeya mit zwei weiteren Kenianerinnen als Hauptkonkurrentinnen zu tun. Die spätere Siegerin, Joyce Chepkemoi, war zu stark und siegte mit vier Minuten Vorsprung. Kebeya lief lange mit Leonidah Mosop, wurde am Ende aber knapp geschlagen Dritte mit persönlicher Bestzeit von 1:13:44 Stunden. Damit verbesserte sie auch ihren oberfränkischen Rekord.

Da die Form stimmte, sollte der nächste Rekord beim Venedig-Marathon fallen. Kebeya ging das Rennen entsprechend an, die erste Hälfte absolvierte sie in 1:17:01 Stunden. Dann verschlechterten sich die Laufbedingungen deutlich bei starkem Gegenwind. Aufgrund starker Regenfälle und Hochwasser mussten sie teils durch knietiefes Wasser laufen. An eine Bestzeit war nicht mehr zu denken, aber Kebeya kämpfte sich durch und erreichte nach 2:44:26 Stunden das Ziel auf Rang 4.

Zum Saisonabschluss nahm sie noch am Olympia-Alm-Crosslauf in München teil. Dort erreichte sie souverän und mit deutlichem Vorsprung den ersten Platz im Elite-Lauf bei den Frauen. Die Marathonbestzeit soll im nächsten Jahr fallen. red