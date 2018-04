KEB organisiert Fahrten nach Berlin und Schwarzenberg

Die kath. Erwachsenenbildung lädt in diesem Jahr zu Fahrten zu den Passionsspielen nach Schwarzenberg am Freitag, 3. August, sowie nach Berlin, vom 4. bis 7. August, ein.

2018 bringt die Passionsspielgemeinschaft Scheinfeld nach renovierungsbedingter Pause wieder das vierjährlich stattfindende "Große Schwarzenberger Passionsspiel" zur Aufführung. Von anderen Passionsspielen unterscheidet sich dieses Spiel durch die drei verschiedenen Freiluft-Spielstätten, die als offene Bühne dienten.

Die Szenen des ersten Bildes werden im Areal des Schlosses Schwarzenberg vor der Schlosskirche und dem schwarzen Turm gespielt. Dann wandern Darsteller und Zuschauer zum Schlosspark, im Anschluss beginnt der Kreuzweg bis zum Kloster Schwarzenberg. Im Hof des Klosters endete das Spiel mit dem dritten Bild.

Einen Tag später geht es für drei Nächte nach Berlin. Auf dem Weg in die Hauptstadt Berlin wird Station in der ehemaligen Festungs- und Hansestadt Magdeburg gemacht. Dort gibt es eine Führung durch die besondere Stadt mit ihrem imposanten Dom. Nach einer Mittagspause geht es weiter nach Berlin, wo zunächst die die East Side Galerie und die Reste der Berliner Mauer besichtigt werden. Der Sonntag beginnt mit einer Stadtrundfahrt. In diesem Jahr wird der Schwerpunkt der Besichtigung im Ostteil der Stadt liegen. Auf dem Wannsee startet im Anschluss die Sieben-Seen-Rundfahrt über die Havelseen in Richtung Potsdam.



Traditioneller Bundestagsbesuch

Schon traditionell bei einer Berlinfahrt der KEB Kronach ist der Besuch im Bundestag. Vorher wird aber bei einem kleinen Rundgang die Gegend um das Brandenburger Tor erkundet. Neben Besichtigung und Informationen zum Reichstag gehört die Begehung der Kuppel mit dem wunderbaren Panoramablick über Berlin dazu.

Auf der Rückreise nach Kronach wird ein Zwischenstopp in der geschichtsträchtigen Stadt Merseburg mit seiner prächtigen Domkirche und dem Schloss eingelegt. Nähere Informationen und Anmeldung zu beiden Fahrten gibt es bei der KEB unter der Telefonnummer 09261/61767. red