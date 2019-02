KEB lädt zu Vortrag über Petrus

"Petrus - Glaubenszeuge oder Verleugner?" lautet der Titel eines Vortrags, zu dem die Katholische Erwachsenenbildung Weisendorf einlädt. Termin ist am Donnerstag, 21. Februar, ab 19 Uhr im Pfarrsaal von St. Josef in der Kirchenstraße 25 in Weisendorf. red