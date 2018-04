KEB-Fahrt zu den Passionsspielen

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) plant am Sonntag, 12. August, eine Fahrt mit dem Bus zu den Fränkischen Passionsspielen in Sömmersdorf. Veranstalter sind die Katholische Erwachsenen-Bildung (KAB) und die Senioren von St. Anna Forchheim. Seit 1933 erzählen die Sömmersdorfer das Leben Jesu auf einer Freilichtbühne aus Holz, mitten im Wald unter offenem Himmel. Abfahrt ist in der Hans-Sachs-Straße in der Nähe der St.-Anna-Kirche um 12.30 Uhr. Eine Einkehr auf dem Rückweg ist vorgesehen. Für die Fahrt sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind noch bis Samstag, 28. April, unter Telefon 09191/89665 möglich.