KEB fährt nach Amberg

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) bietet am Sonntag, 6. Mai, eine Fahrt mit dem Bus nach Amberg/Oberpfalz an. Besucht wird die Wallfahrtskirche Maria-Hilf und es ist Zeit für eine Stadtführung. Eine Abendeinkehr in Sulzbach-Rosenberg ist vorgesehen. Veranstalter sind die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und die Senioren von St. Anna Forchheim. Abfahrt ist in der Hans-Sachs-Straße in der Nähe der St.-Anna-Kirche um 12.30 Uhr. Interessierte sind eingeladen. Die Anmeldung läuft bis Mittwoch, 25. April, unter Telefon 09191/89665. red