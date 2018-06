KDWT öffnet seine Türen

red





Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg teilt mit, dass am Freitag, 29. Juni, im Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien der Universität Bamberg (KDWT) ein Tag der offenen Tür stattfindet. Interessierte sind eingeladen, von 10 bis 15 Uhr die Räume des Gebäudes Am Zwinger 4 bis 6 zu erkunden. Hinter den Türen erwarten die Gäste moderne Labore und Werkstätten, wo Mitarbeiter vorführen, wie sie beispielsweise das Alter von Bauhölzern bestimmen, Welterbestätten mit neuester 3D-Technik abbilden oder Stuckwerke restaurieren. Neben Einblicken in projektbezogene Arbeitsbereiche gibt es auch eine Führung durch das Labor der Restaurierungswissenschaften, die den Besuchern einen Überblick über die technischen Möglichkeiten dieses Forschungsgebiets verschafft. Über diese Vorführungen der technischen und handwerklichen Methoden hinaus informieren die KDWT-Mitarbeiter in Gesprächsrunden und Posterpräsentationen über Hintergründe und Zusammenhänge ihrer Forschungsarbeit.