KC Nurn schließt Vorrunde ohne Punktverlust ab

Die Tischfußballer der ersten Mannschaft des Kickerclubs (KC) Nurn haben in der bayerischen Verbandsliga Nord mit einem deutlichen 45:11-Auswärtssieg in Bamberg die Vorrunde als ungeschlagener Tabellenführer abgeschlossen.

Da die Mannschaft aus der Domstadt auf dem zweiten Platz stand, konnten die Frankenwälder ihren Vorsprung um sechs Punkte ausbauen. Mit viel Optimismus geht es nun in die Rückrunde und hier dem Meistertitel entgegen.

Die zweite Mannschaft des KC Nurn hat mit dem dritten Saisonsieg gegen Würzburg V den Anschluss an das Mittelfeld in der nordbayerischen Bezirksliga Nord hergestellt.

Verbandsliga Nord

TFC Bamberg - KC Nurn 11:45

Die Gäste hatten einen Auftakt nach Maß. Im ersten von vier Blöcken blieben sie in ihren zwei Doppeln (6:0 Punkte) und vier Einzeln (8:0 Punkte) ungeschlagen. Damit lagen sie bereits mit 14:0 in Front. Auch im zweiten Durchgang waren sie in den Doppeln nicht zu bezwingen. Da sich im Einzel nur Klaus Müller beugen musste, wurde mit den damit verbuchten 12:2 Zählern die Führung auf 26:2 ausgebaut.

Im dritten Abschnitt gelang den Domstädtern erstmals der Gewinn von zwei der vier Einzel. Dennoch konnten sich die Nurner weitere 10:4 Punkte gutschreiben, so dass mit dem 36:6-Zwischenstand der Auswärtserfolg vorzeitig perfekt war.

Im letzten Block gelangen den Bambergern der einzige Doppelsieg und noch ein Einzelerfolg. Für Nurn bedeutete dies dennoch weitere 9:5 Punkte, womit der klare Sieg feststand. Zur Ehrenrettung der Hausherren muss erwähnt werden, dass sie bei den insgesamt zwölf verlorenen Einzeln sieben Mal im dritten Satz mit 1:2 scheiterten.

KC Nurn: Göppner - Einzel 8:0/Doppel 12:0, Philipp 0:2/12:0, Kant 4:2/9:3, Langer 8:0/9:3,Müller 4:4/0:0.

Bezirksliga Nord

KC Nurn II - KG Würzburg V 32:24

Lange sah es in der Kicker-Arena im Nurner Mehrzweckhaus aus, als würden die Gäste aus Würzburg ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Nach Abschluss des ersten Durchgangs lagen sie mit 10:4 in Front. Da der zweite Abschnitt ausgeglichen verlief (7:7), hatte der Sechs-Punkte-Vorsprung des Teams aus der unterfränkischen Residenzstadt noch Bestand (11:17). Doch dann kamen die Einheimischen, die mit Christopher Hofmann nun einen neuen Akteur einsetzten, immer stärker auf. Sie behielten im dritten Block erstmals die Oberhand (9:5) und lagen nur noch mit 20:22 zurück. Im vierten Durchgang trumpfte die zweite Nurner Vertretung gleich mit 12:2 auf und riss so das Ruder noch zum 32:24-Heimerfolg herum.

Da Nurn II noch ein Spiel gegen Bamberg III (am 31. Mai in Nurn) nachzuholen hat, kann der KC mit einem Sieg mit dem Tabellenvierten gleichziehen. hf KC Nurn II: Gohlke - Einzel 6:2/Doppel 9:3, Vogler 2:6/6:6, Franz 0:4/0:9, Müller 8:0/6:6, Hofmann 4:0/3:0.