KC Nurn kickert auch Bayreuth und Schwabach an die Wand

Die Tischfußballer des Kickerclubs (KC) Nurn haben in der Verbandsliga Nord ihren zweiten Sieg in Bayreuth eingefahren und die Tabellenführung übernommen. Nach der Auftaktniederlage in Würzburg fuhr die zweite Mannschaft des KC Nurn in der Bezirksliga Nord ihren ersten Sieg ein. Dieser fiel gegen den Neuling Schwabach mit 52:4 deutlich aus.

Verbandsliga Nord

Soccer Club Bayreuth - KC Nurn 23:33

Die Gäste hatten mit dem Gewinn der beiden Eingangsdoppel einen guten Start (0:6). In der ersten Einzelrunde punktete nur Neuzugang Werner Kant, so dass es nur noch 6:8 stand. Nach ausgeglichenem Auftakt in den Doppeln des zweiten Abschnitts gewann Nurn von den vier Einzeln gleich drei (11:17). Auch im dritten Durchgang gab es bei den Doppeln auf jeder Seite einen Sieg. Da nun alle vier Einzel an den KC gingen, stand es bereits 14:28. Auch im vierten und letzten Block gewann Nurn eines der beiden Doppel (17:31). Der Verlust von drei der letzten vier Einzel konnte so leicht verschmerzt werden.

Die dritte Partie bestreitet der KC Nurn am Samstag, 9. Februar, um 18 Uhr in der Kicker-Arena im Mehrzweckhaus.

Bezirksliga Nord

KC Nurn II - KJW Schwabach 52:4

Letztlich war der Kantersieg gegen den Liganeuling nicht das wesentliche Gesprächsthema in der KCN-Arena. Vielmehr standen die Gespräche mit dem sympathischen Team vom AWO-Kreisjugendwerk Roth-Schwabach im Mittelpunkt.

Dabei sprachen die Nurner dem Verantwortlichen Andreas Schmittner ihren Respekt aus, dass dieser eine Mannschaft, die vorwiegend aus Flüchtlingen besteht, ins Leben gerufen hat. Zum dritten Saisonspiel muss der KC Nurn II am Samstag, 9. Februar, nach Nürnberg reisen. KC Nurn: Göppner Einzel 6:2/Doppel 3:9, Philipp 0:2/3:9; Kant 6:0/12:0, Müller 4:4/3:0, Langer 2:6/9:0.

KC Nurn II: D. Franz: Einzel 6:2/Doppel 9:0, A. Franz 6:0/6:0, Burger 8:0/12:0, Vogler 8:0/12:0, Greiner-Lar 0:2/9:0. hf