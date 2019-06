KC Nurn hält Bayreuth auf Distanz

Die Tischfußballer der ersten Mannschaft des KC Nurn haben in der Verbandsliga Nord den Tabellendritten aus Bayreuth mit 47:9 abgefertigt. Damit behielten sie auch im neunten Punktspiel die "weiße Weste" und führen nach wie vor die Tabelle souverän mit sechs Punkten Vorsprung auf Weiden an.

Erfolgreich war auch die zweite Vertretung, die sich in der Bezirksliga auf den vierten Platz verbesserte und nun sogar mit dem Dritten punktgleich ist.

Verbandsliga Nord

KC Nurn - SCF Bayreuth 47:9 Unterstützt von den heimischen Fans legten die Nurner in ihrer Mehrzweckhaus-Arena einen Start nach Maß hin. Sowohl die zwei Auftaktdoppel (6:0 Punkte) als auch die ersten vier Einzel (8:0 Punkte) wurden zu einer klaren Angelegenheit.

Im zweiten Durchgang gewann Nurn zwar auch die beiden Doppel, jedoch gingen zwei der vier Einzel den Bach hinunter. Dennoch stand es zu diesem Zeitpunkt bereits 24:4. Wie schon im ersten Block, blieb Nurn auch im dritten Abschnitt ohne Niederlage (38:4). Mit dem Gewinn eines der beiden Doppel und eines Einzels im letzten Durchgang gelang den "Wagnerstädtern" nur Ergebniskosmetik.

Nun genießen die Kickerspieler eine vierwöchige Sommerpause. Am 27. Juli gastieren sie bei der dritten Mannschaft in Würzburg.

KC Nurn: Göppner - Einzel 8:0/Doppel 9:3, Philipp 0:0/9:3, Kant 6:0/6:0, Langer 4:0/12:0, Wunder 6:2/0:0, Franz 0:2/0:0, Müller 2:2/0:0.

Bezirksliga Nord

Der Liganeuling Schwabach zeigte sich zwar gegenüber der 52:4-Hinspiel-Pleite verbessert, konnte aber Nurn nicht in Gefahr bringen.

KJW Schwabach - KC Nurn II 19:37

Nachdem die Gäste nach dem ersten Block mit 9:5 in Front gegangen waren, gaben sie im zweiten Satz nur ein Einzel ab und bauten ihren Vorsprung auf 21:7 aus. Im dritten Abschnitt gingen beide Doppel an Schwabach. Die Frankenwälder schlossen aber alle vier Einzel erfolgreich ab und hatten mit dem 29:13 den Auswärtserfolg vorzeitig in der Tasche. Im letzten Durchgang holte der KC nochmals acht Zähler.

Das nächste Spiel findet am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr, in Nurn gegen den TFC Nürnberg statt. hf KC Nurn II: Franz - Einzel 8:0/Doppel 3:9, S. Greiner-Lar 6:2/3:9, Hofmann 6:2/6:6. M. Greiner-Lar 8:0/6:6.