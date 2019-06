Die Kreisstraße KC 28 in Steinberg wird aufgrund einer Sanierung von Dienstag, 11. Juni, ab 7 Uhr, bis Freitag, 14. Juni, 18 Uhr, zwischen der Einmündung in die Staatsstraße St 2200 einschließlich Brücke bis zur Einmündung in die Hofwiese für den Gesamtverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. red