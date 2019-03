Kaum noch Karten für Michl Müller

Am Samstag, 6. April, holt der Eishockeyclub Höchstadter EC den Kabarettisten Michl Müller mit seinem Programm "Müller ... nicht Shakespeare" in die Aischtalhalle in Höchstadt. Nur noch wenige Karten sind derzeit an der Vorverkaufsstelle "Wigwam Outdoor" erhältlich, eine Abendkasse wird es aufgrund der hohen Nachfrage im Vorfeld nicht mehr geben. Außerdem bittet der HEC zu beachten, dass die Veranstaltung am Samstag, 6. April, stattfindet und nicht wie irrtümlich auf einigen Karten abgedruckt am Freitag.

Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. "Wigwam Outdoor" in der Hauptstraße 26 in Höchstadt ist von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. red