Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen einen Kaugummiautomaten in der Hofheimer Straße in Lendershausen aufgesprengt und das Münzgeld entwendet. Ein Anwohner vernahm gegen 4.30 Uhr einen Knall. Der Sach- und Beuteschaden beträgt rund 50 Euro. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09521/9270.