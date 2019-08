Kaufungen ist das Ziel

Zu einer Fahrt zum Kaufunger Kunigundentag lädt am 7. September der Seelsorgebereich Dom/Obere Pfarre mit St. Martin und St. Josef Gaustadt ein. Abfahrt ist ab 7.10 Uhr in Burgebrach, Industriestraße 3 (Omnibus Spörlein). In Bamberg: ab 7.25 Uhr P&R Fuchsenwiese - Würzburger Straße, 7.30 Uhr Schulplatz, 7.35 Uhr ZOB Willy-Lessing-Straße, 7.40 Uhr Bahnhof. Auf dem Weg nach Kaufungen wird eine Zwischenstation in Fulda mit Führung Schloss Fasanerie und Besichtigung Kloster Johannisberg geboten. Ankunft in Kaufungen ist gegen 14 Uhr mit Begrüßung, ökumenischem Festgottesdienst und anschließender Agape. Nach dem Reisesegen geht es zurück nach Bamberg. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Um Anmeldung im Dompfarramt, Telefon 0951/2995590, und Obere Pfarre, Telefon 0951/52018, bis 4. September wird gebeten. red