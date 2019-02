"Kaufplatz": SEK setzt Übungen fort

Geiselnahmen, Entführungen, Amoklagen, Razzien - die Spezialeinsatzkommandos der Bayerischen Polizei müssen für all diese Eventualitäten gewappnet sein. Zur Vorbereitung auf Extremsituationen dieser Art werden auch in den kommenden Wochen, wie schon am vergangenen Dienstag, weitere Übungen des SEK im ehemaligen "Kaufplatz" stattfinden. "Solche Einsätze erfordern ein hohes Maß an Konzentration und Erfahrung. Übungen unter realen Bedingungen sind da enorm wichtig. Das Areal scheint dafür gut geeignet zu sein, wir stellen es gerne zur Verfügung", so Oberbürgermeister Henry Schramm. red