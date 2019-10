Friesenhausen 04.10.2019

Museum

Kaufladen letztmals auf

Der "Historische Kaufladen" in Friesenhausen wird am Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis 16 Uhr das letzte Mal in diesem Jahr geöffnet sein, wie die Betreiberin informiert. Der nächste Öffnungstermin wir...