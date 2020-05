Kaufhold und Galefske gewählt

Christian Ziegler Der Stettfelder Bürgermeister Alfons Hartlieb (CSU) wird künftig von Melanie Kaufhold (SPD) und Diana Galefske (Stettfelder Dorfgemeinschaft) auf den beiden Stellvertreter-Positionen unterstützt. Diese und weitere Entscheidungen fällte der neue Stettfelder Gemeinderat in seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch.

Kaufhold und Galefske waren die Mitbewerber Hartliebs um das Amt des Bürgermeister. Sie unterlagen, Galefske erst in der Stichwahl.

Alfons Hartlieb würdigte die scheidenden Gemeinderäte Adrian Pflaum, der 18 Jahre lang Mitglied des Rates war, und Helmut Schöpplein (sieben Jahre) für ihre ehrenamtliche Arbeit und übergab Präsente. Drei weitere ausscheidende Räte waren nicht anwesend. Im Anschluss legten die fünf neuen Mitglieder Melanie Kaufhold, Stephanie Pfister, Diana Galefske, Johannes Markert und Thorsten Kneuer ihren Amtseid ab.

Zur Wahl des Zweiten Bürgermeisters schlugen Werner Rümer Diana Galefske und Stephanie Pfister Melanie Kaufhold vor. In der Abstimmung setzte sich Kaufhold knapp mit sieben zu sechs Stimmen durch. Sichtlich überrascht betonte sie, dass es keine Fraktionseinigung im Vorfeld gegeben habe. "Das ist mir sehr wichtig, das zu betonen. Ihr wisst, ich war auch im Wahlkampf immer ehrlich und bin heute mit der Erwartung hierhergekommen, es nicht zu werden. Ich freue mich und nehme die Wahl an."

Deutlicher fiel die Wahl der Dritten Bürgermeisterin aus. Hier setzte sich Galefske klar mit acht zu fünf Stimmen gegen Doris Simon durch, die bisher Zweite Bürgermeisterin war.

Eine kurze Diskussion gab es zur Höhe des Sitzungsgelds. Dieses lag bisher bei 15 Euro und sollte nun auf 20 Euro erhöht werden. Doris Simon wollte wissen, warum von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) kein einheitlicher Vorschlag gemacht wurde. "Weil die Sitzungsgelder in den einzelnen Gemeinden sich teilweise deutlich unterscheiden", erklärte Matthias Klauda von der VG Ebelsbach. So liegen sie in Kirchlauter bei 15 und in Ebelsbach bei 30 beziehungsweise 35 Euro je nach Zustellung der Unterlagen in Papierform oder per Mail. "Wenn ich den Ebelsbachern sage, sie sollen runter, steigen die mir aufs Dach", erklärte Klauda. Udo Busch sah die Erhöhung kritisch: "Ich finde, das macht keinen guten Eindruck, wenn wir es jetzt in der derzeitigen Situation erhöhen." Mit acht zu fünf Stimmen wurde die Anhebung beschlossen.

In den gemeindlichen Ausschüssen stehen der Stettfelder Dorfgemeinschaft zwei und der CSU und SPD jeweils ein Sitz zu. Diese werden künftig wie folgt besetzt: Den Bauausschuss bilden Udo Busch, Jürgen Amend, Matthias Kuhn und Melanie Kaufhold. Ihre Vertreter sind Doris Simon, Thorsten Kneuer, Johannes Markert und Stephanie Pfister.

Den Finanzausschuss besetzen Walfried Spath, Werner Rümer, Thorsten Kneuer und Stephanie Pfister. Ihre Vertretungen sind Peter Frankenstein, Jürgen Amend, Matthias Kuhn und Melanie Kaufhold.

In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden Peter Frankenstein, Johannes Markert, Diana Galefske und Steffi Pfister gewählt. Die Vertretung übernehmen Walfried Spath, Thorsten Kneuer, Matthias Kuhn und Melanie Kaufhold. Den Vorsitz übernimmt Johannes Markert.

In der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft vertreten Alfons Hartlieb, Doris Simon und Diana Galefske die Gemeinde Stettfeld. Als Vertreter fungieren Udo Busch und Jürgen Amend.

Als neuen Jugendbeauftragten wählte der Rat einstimmig Johannes Markert, und ebenfalls einstimmig wurde Melanie Kaufhold in das Amt der Seniorenbeauftragten gewählt