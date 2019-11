Katzensprung für TVW-Fans nach Ahorn

Durch ihre 25:28-Niederlage in Bamberg haben die Handballer des TV Weidhausen etwas den Anschluss an die Spitzengruppe der Bezirksoberliga verloren. Deshalb wollen sie mit aller Macht verlorenes Terrain wiedergewinnen, wenn sie am Sonntag (14.30 Uhr, Schulsporthalle Ahorn) bei der HG Hut/Ahorn antreten.

Aufgrund der Tabellensituation sind die Weidhausener Favorit, doch das waren sie auch in Bamberg. Die Männer von TVW-Trainer Frank Steinberger sollten sich eher an der HG Kunstadt orientieren, die zuletzt in Ahorn mit 33:25 klar gewann. Das könnte auch ein Maßstab für die Weidhausener sein, die punktemäßig zur HG Kunstadt aufschließen wollen.

Bauer soll gefährlich sein

Steinberger hofft, dass Johannes Bauer zur alten Torgefährlichkeit zurückfindet und das Büttner-Trio erneut überzeugt. Hut/Ahorn dürfte mit komplettem Kader antreten. Die beiden Roten Karten, die sich Joachim Friedrich und Daniel Schulze eingefangen hatten, blieben ohne Sperre. Auf die torgefährlichen Schulze und Dominik Harbecke wird die TVW-Abwehr besonders achtgeben müssen.

Für die Weidhausener Fans ist es nur ein Katzensprung zur Schulsporthalle Ahorn. Deshalb hoffen die Spieler auf Unterstützung.

Die außer Konkurrenz spielende Reserve der TVW-Männer tritt am Sonntag (16.30 Uhr) gegen die Reserve der HG Hut/Ahorn an. kag