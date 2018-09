Katzenbaby möchte nach Hause

Dieser junge Kater wurde am Freitag, 7. September, in Glend gefunden. Wer kennt oder vermisst ihn? Sachdienliche Hinweise über seine Herkunft nehmen die Mitarbeiter des Tierheims, Brandensteinsebene 20, persönlich oder per Telefon 09561/30330 entgegen. Dort gibt es auch mehr Informationen zum Katzenfindling. Die Öffnungszeiten des Tierheims sind donnerstags bis sonntags jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Foto: Tierheim