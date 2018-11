Katze wird eingeklemmt

Am Montagmorgen wurde eine Katze, die die Staatsstraße 2447 (ehemals Bundesstraße 26) zwischen Theres und Haßfurt überquerte, von einem Peugeot frontal erfasst und in der Stoßstange eingeklemmt. Die verletzte Katze konnte befreit und dem Tierheim übergeben werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.